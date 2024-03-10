Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, “İnşallah kalplerinize girebilme imkanı buluruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez ve İYİ Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Orhan Can için oy istedi.

Akşaner konuşmasında, “Bugün burada yerel seçimler için oy istemek üzere bulunuyoruz. İnşallah kalplerinize girebilme imkanı buluruz. Turhan Çömez’i nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kendisini uzun zamandır tanırım. Kendisini sözünde duran, dürüst tutumuyla tanırız. Çalana ve çalmaya karşı net duruşuyla tanırız. Bugün iki doktorumuzu sizlere emanet ediyorum. Biri Bandırma Belediye Başkan Adayımız Dr. Orhan Can kardeşim. Biri de Dr. Turhan Çömez kardeşim" dedi.