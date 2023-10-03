Belediye Başkan Adaylığında adı geçen İsmail Karaman'ın istifa etmesinin ardından İYİ parti İlçe başkanlığı görevini Recep Bayrak'a devretti.

Açıklama yapan İsmail Karaman, "Ekim/2021 tarihinden itibaren yürüttüğüm İYİ PARTİ İnegöl İlçe Başkanlığı görevimi; İlçe Yönetim Kurulu'nda aldığımız karar akabinde; İl Başkanlığımızın ve Genel Merkezimizin onayı ile: Partimizin kuruluşundan itibaren emeklerini esirgemeyen Ağabeyim Recep Bayrak Baskanımıza devretmiş bulunuyorum.Görevim sürecinde desteklerini gece gündüz esirgemeyen eski-yeni tüm yöneticilerimize, Meclis Üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, üyelerimize ve tüm teşkilat mensubu gönüldaşlarimiza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni göreve başlayacak olan İlçe Başkanımız Recep Bayrak ve yol arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Ülkemiz, Bursa'mız, İnegöl'ümüz ve İYİ PARTİ'miz için çalışmaya devam edeceğiz.".