İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Av. Tansur Sener, İl Mali İsler Başkanı Mali Müşavir Yasin Aras ile Ankara’da Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ile görüştü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında dile getirdiği 'Türk Milleti'ne hak ettiği gibi bir seçenek sunmak için; Hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye geliyoruz!' sözlerinin ardından bir açıklama da Kayseri İYİ Parti İl Başkanı Av.Tansu Sener’den gelirken, “81 ilde olduğu gibi Kayseri'de de 16 ilçe ve Büyükşehir seçimlerinde kendi adaylarımızla hazırız, tüm belediyelere talibiz” dedi.

Şener, Ankara görüşmelerinin de gayet olumlu geçtiğini dile getirdi. Tansu Sener, halk tarafından kabul edilen aday adayları olduğunu belirterek seçime çok iddialı isimlerle gireceklerini ve yerel seçimlerde Kayseri’de güzel neticeler alacaklarından kuşkularının olmadığını söyledi.