İYİ Parti’nin Kocaeli Milletvekili adayları, İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’na katılarak, hep bir ağızdan “Başaracağız” mesajı verdi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium’da büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. İYİ Parti’nin Kocaeli Milletvekili adayları da bu önemli buluşmada yerlerini aldı. İYİ Parti’nin Kocaeli Milletvekili adayları, tüm adaylar gibi tek ses olarak “Başaracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu önemli toplantıda, “Derdine derman bulmaya çalışan vatandaşlarım sakın enseni karartma! Bak burada iyiler var. İnsanımızın böyle bir yükü daha fazla kaldıramayacağını bildiğimiz için biz buradayız. Bir kişinin 2 dudağının arasına terk edilen ülkemiz için biz hala buradayız. Haksızın karşısında duran dilsiz şeytanlardan olmayacağımıza söz verdik. Emeklinin, polisin, sağlık çalışanlarının hakkını arayacağımıza söz verdik" diye konuştu.

14 Mayıs'ta bu ucube düzene son vereceklerinin altını çizen Akşener, 14 Mayıs'tan itibaren milleti yaşatan yeni bir yaşam vaadettiklerini söyledi.

"Atatürkümüzün de hep dediği gibi adil, saygılı bir Türkiye’yi konuşacağız, toplumsal sözleşmemizi tüm dünyaya duyuracağız" diyen Akşener, "Bu beyannamenin diğerlerinden farkı, kişiye özel olarak hazırladık. Tüm iftiralara göğüs germeye hazır mısınız? Türkiyemiz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye hazır mısınız? Milletimizden aldığımız güçle zalime karşı gelmeye hazır mısınız? Cumhuriyetimizin ikinci asrına güneş gibi doğmaya hazır mısınız?” sorularını yönelterek, salondan güçlü bir şekilde “Hazırız, başaracağız” sesini duydu.