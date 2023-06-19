İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği'nden geçtiğimiz Mart ayında istifa eden Dr. Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini videolu bir mesajla açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği'nen geçtiğimiz Mart ayında istifa eden Dr. Taylan Yıldız, kurucus olduğu İYİ Parti'den de istifa etti.

Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla duyurdu.

Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu belirterek, "Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi…" dedi.

“Hangi aday daha çok oy getirir ölçmüyoruz" diyen Yıldız, "Üyelere sorduk diyoruz ancak düşük katılımla ve ceplerdeki isim listeleriyle parti içi demokrasicilik oynuyoruz" ifadesini kullandı.

Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararını ertelediğini belirten Yıldız, "Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" dedi ve şöyle devam etti:

"Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum."

Hatırlanacağı gibi Yıldız, 15 Mart 2023 tarihinde de Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliklerinden istifa etmişti