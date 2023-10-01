Bursa'da İYİ Parti'nin kurucu İl Yönetimi'nde yer alan ve 3 yıldır Mudanya İlçe Başkanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Hüseyin Hatipoğlu, Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararı sonrasında Bursa'da da aralarında Mudanya'nın da olduğu 8 ilçe başkanı, belediye başkanlığına talip olmak üzere görevlerinden aday adaylığı için 1 Ekim'e kadar istifa etme kararı almıştı.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hatipoğlu, "Bugüne kadar her zaman yanımda duran İYİ Parti'nin cesur yürekli Mudanya İlçe Yönetim Kurulu'na, Mahalle Başkanlarımıza, üyelerimize, gönüldaşlarımıza ve bizlere değer veren hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. Paylaşımında, "Bu bir son değil, henüz yeni başlıyoruz" diyen Hatipoğlu, "Mudanya'nın evladı, genç kardeşiniz olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İYİ Parti'yi ilçemizde iktidara taşımak ve güzel Mudanya'mıza hizmet için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.