9 Temmuz’da idrak ettiğimiz Kurban Bayramı öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İnegöl İlçe teşkilatına gönderdiği bayram tebrik kartlarının bayramdan 1 ay sonra gelmesine İYİ Parti İnegöl teşkilatı tepki gösterdi. PTT’ye tepki gösteren İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan, sosyal medya hesabından ‘Ne yazık ki PTT üstüne düşen görevini yapmıyor’ paylaşımında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve milletvekilleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe teşkilatına tebrik kartı gönderdi. Tebrik kartlarının Kurban Bayramından 1 ay sonra kendilerine ulaşmasına İYİ parti ilçe teşkilatı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. PTT’nin görevini yapmadığını söyleyen partililer, duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan şu ifadeleri kullandı;

“Ne yazık ki PTT üstüne düşen görevini yapmıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in ve diğer milletvekillerimizin Kurban Bayramı tebrik posterleri bugün geldi. Yani tam bir ay sonra. PTT’nin çalışanlarını ve başındaki sorumlu müdürlerini kutluyorum. Baya hızlı hareket ediyorlar. Maşallah nazar değmesin.”