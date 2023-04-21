İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanlığının düzenlediği iftar programında İYİ Parti gövde gösterisi yaptı. Milletvekili adayları iktidar mesajı verdi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met ve ekibi tarafından düzenlenen iftar programına İl Başkanı Nusret Acur, Milletvekili Adayları Lütfü Türkkan, Şanbaz Yıldız, Mehmet Kamil Şirin, Hasan Sır, Aşkın Özön ve Savaş Eminoğlu katıldı. İYİ Partili onlarca kadın da programda yerini aldı.

İYİ Parti, iftar programında birlik beraberlik görüntüsü verirken, İl Başkanı Nusret Acur ve milletvekili adayları tek tek konuşma yaparak Yasemin Met ve Kadın Politikaları Başkanlığına teşekkür etti. İYİ Partililer, konuşmalarında iktidar mesajı verdi.