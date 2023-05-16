İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktıklarını, muhalefetin varlığının millet egemenliğinin teminatı olduğunu belirterek, denge ve denetlemenin garantisi olduklarını söyledi.

"Muhalefetin varlığının zayıflamaması, düşmemesi gerekir" diyen Kavuncu, "Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız" mesajı verdi.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var. Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak. Bu çabada birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli teşkilâtımıza, partililerimize, sandıklarda mücadele eden yol arkadaşlarımıza, bize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte, hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.