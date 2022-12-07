Geçtiğimiz ay olağan kongresini gerçekleştiren İyi Parti’de yeni yönetim Eşref İnegöl Köftecisinde bir araya geldi. İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, İyi Parti’nin tam kadro sahaya ineceğini belirtti.

Yemeğin öncesinde açıklamalarda bulunan İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, “Biliyorsunuz partimizin 3. Olağan kongresini 24 Kasım Perşembe günü büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirmiş olduk. Bu arada kongremizin güzel geçmesinde katkıları olan İnegöllü hemşerilerimizi, delegelerimizi ve basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum. İnegöl ilçe teşkilatı yeni yönetim kurulu ile birlikte sayılarımızı da arttırarak gerçekten kendi alanlarında tecrübeli, sosyal hayatlarında başarılı ve etrafındakiler tarafından da sevilen, sayılan arkadaşlarımızdan kurulan yeni bir yönetimimiz var. İnegöl ilçe teşkilatı olarak bu akşamdan itibaren çalışma startını vermiştir. Bundan sonraki süreçte İnegöl’ümüzün her tarafında sahada olacağımızı da duyurmak istiyorum” dedi.

TBMM’de AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk atması ve Örs’ün yoğun bakıma kaldırılması ile ilgili soruyu da cevaplayan Karaman, “Siyasetin dili çok kirlenmeye başladı. Bu kirliliği de ülkenin idaresindeki insanlar körüklüyor. Aslında en büyük sıkıntı onların kullandığı üsluptan kaynaklanıyor. Zaman zaman biz İyi Parti teşkilatları olarak kuruluşumuzdan bu yana saha çalışmalarımızda bazı nahoş olaylarla karşılaştık. Bu olayın TBMM’de yaşanması da bu tür diyalogların tezahürü olarak görüyorum. Ülke olarak bir mozaiğiz. Bu ülkede yaşayan her birey bizim için çok değerli. Herkesin farklı fikirleri olduğu gibi farklı siyasi tercihleri de olacaktır. Bu tür olayların bundan sonra yaşanmamasını diliyorum. Bursa Milletvekilimizi de şiddet ve esefle kınıyorum”