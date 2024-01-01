Yerel seçimlere doğru yaklaşırken, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da belirleyeceği adaylar merak konusu oldu. Partinin Adana'daki seçim kampı öncesinde, Ankara adayının ardından İstanbul adayının kim olacağı da merakla bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, İYİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı çıkacak adayını seçerken ülkücü kökenli bir ismi düşünüyor.

Şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi birçok ilde başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti, gözleri İstanbul ve Ankara'ya çevirdi. Ankara adayının belirleneceği öğrenildi ve kulislerde dolaşan bilgilere göre, İYİ Parti Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı çıkacak adayını ülkücü kökenli bir isimden seçmeye hazırlanıyor.

Ankara'da öne çıkan isimler arasında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Servet Avcı, Cengiz Topel Yıldırım, Kürşad Zorlu ve Ayyüce Türkeş bulunuyor. Ayrıca, Ayyüce Türkeş'in Adana için de adı geçiyor.

İstanbul'da ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bizzat görüşmeler yaptığı belirtiliyor. İstanbul için öne çıkan isim ise eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu.