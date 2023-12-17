İYİ Parti içindeki çalkantılar devam ediyor. Son günlerde yaşanan istifalarla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis Grubu üyesi, CHP ile iş birliği taleplerine karşı çıkarak istifa etti. Bu toplu istifalar, parti içindeki tutumlar ve eleştirilerle gündemi meşgul ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime katılma kararına rağmen, özellikle İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapma taleplerine vurgu yaptı. 2019 yerel seçimlerinde bu iki büyük şehrin kazanılmasının muhalefet ve seçmenler için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Parti lideri Meral Akşener'in CHP'li belediyelerin performansından memnun olmadığına dair açıklamalarına da değinen Özkan, "İlkeli siyaset, samimiyet ve açık fikirlilik gerektirir" ifadelerini kullandı. Söylem ve eylemlerin güvenilir olmadığı durumlarda ise ilkeli siyasetin anlamının kaybolduğunu belirtti.

Ayrıca, geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen kişilere bugün "belediyeleri yönetemezler" denmesinin, ilkeli siyaset anlayışına uymadığını ve topluma güven vermediğini dile getirdi.