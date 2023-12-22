İYİ Parti'nde 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından başlayan ve yerel seçimlerle derinleşen kriz devam ediyor. Partide yaşanan istifalarla birlikte Meclis'teki koltuk sayısı da azaldı. İşte detaylar...

Seçimlerden 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti, CHP'nin yerel seçim iş birliği teklifini reddettikten sonra bir dizi istifayla karşı karşıya kaldı. Parti içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle 6 milletvekili istifa etti, bu da Meclis'teki vekil sayısının 38'e düşmesine neden oldu. İstifaların ardından, partinin kuruluşundan bu yana üst düzey görevlerde bulunan pek çok isim de İYİ Parti ile yollarını ayırdı.

Ankara'da, Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiğini savunan isimlerin istifası da dikkat çekti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, istifasında Mansur Yavaş'ı desteklemenin vefakarlık, insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bu son istifa ile birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 38'e indi.

Yerel seçimlere 3 ay kala yaşanan istifalar, İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısını da düşürdü. 14 Mayıs'ta 44 milletvekili çıkaran parti, yaşanan istifaların etkisiyle vekil sayısını 38'e indirdi. Parti içindeki istifaların devam edeceği iddiaları da gündemde.

Ayrıca, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının ardından Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimi de görevden alındı, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan atandı. Bu gelişmelerle birlikte parti içindeki değişim ve kriz daha da derinleşiyor.