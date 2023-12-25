İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Birçok ilde üye sayısı kaybeden partiden bazı vekiler de geçtiğimiz günlerde istifalarını açıklamıştı. Bu kez gelen istifa haberi diğerlerinden farklı.

Iyi Parti De Istifa Ruzgari Bitmiyor Bu Kez Aday Olarak Aciklanan Isim Istifa Etti 1703518640 53 X750

22 KASIM'DA ADAYLIĞI AÇIKLANMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada partisinin Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak Akın Gürkan'ı duyurmuştu. Akşener'in yaptığı bu açıklamadan yaklaşık 1 ay sonra Gürkan partiden ayrıldığını duyurdu.

Gürkan, sosyal medya hesabı üzerinden kararını duyurdup ,İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a da tepki gösterdi.

Yaşanan süreci satırlara döken Gürkan şu ifadeleri kullandı:

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Kaynak: Haber merkezi