İYİ Parti'nin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ahmet Zeki Üçok, görevden alındı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, 9 Nisan 1961 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Koşuboğazı köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, Işıklar Askeri Lisesi'nden (1977) ve Hava Harp Okulu'ndan (Elektrik-Elektronik mühendisi olarak) mezun oldu (1981).

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev aldı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitiren Üçok, daha sonra Askeri Hakim Sınıfı'na geçiş yaptı (1993). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayan Üçok, ardından aynı enstitüde doktorasını tamamladı (1999).

Kariyerinde çeşitli görevler üstlenen Ahmet Zeki Üçok, Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi üyeliği ve başkanlığı görevini üstlendi (1993-2002). Daha sonra Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği görevini üstlendi (2002-2005) ve son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı görevini yürüttü (2005-2009).