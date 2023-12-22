CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirmesi İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu. 'İş birliğine hayır' kararının ikinci kez alınması istifa sürecini yoğunlaştırdı. Partinin önde gelen isimleri bir bir ayrılıklarını duyururken Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile gizlice pazarlık yaptığı öne sürülen isimlerle ise Akşener'in ilgileneceği öne sürülüyor.

ANKARA'DA 'TOPLU İSTİFA' İDDİASI

İYİ Parti'de son olarak Yüksel Arslan'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis grubunda 38 milletvekili kaldı. Kulisleri hareketlendiren bir iddiaya ise Cumhuriyet yer verdi. İYİ Parti yöneticilerinin iddiasına göre parti örgütleri Mansur Yavaş'a çalışıyor ve CHP ile el altından pazarlık yapıyordu. Bununla birlikte Polatlı ve Gölbaşı örgütleri başta olmak üzere Ankara'da toplu istifaların gündeme geleceği belirtildi.

İDDİA: AKŞENER O İSİMLERİ "BİÇECEK"

Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri “biçeceğini” öne sürüyor.

O İSİM DE ARALARINDA

Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı sebebiyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.

LİSTE HER GEÇEN GÜN UZUYOR

İYİ Parti'de son dönemdeki ayrılıkların listesi de gittikçe uzuyor. Partiden son dönemde istifa eden veya ihraç edilen isimler ise şu şekilde: