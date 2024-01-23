İYİ Parti'nin Atakum ilçesindeki belediye başkan aday adayı Selen Gülhan Çam istifa etti. Aynı zamanda kurucusu olan Çam, istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Çam paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Karar verici makamında bulunan kişi ve kişilerin 6 yıllık verilen emek, mesai ve başarıyı görmeden, dinlemeden, teşkilatını yok sayarak 10 gün önce partimize üye olan sahadan bihaber kişi ve kişilerin düşüncelerine itibar ettiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.Gelinen son noktada deyim yerindeyse partimize çöken, kendi menfaatini düşünen kişilerin sadece kısa vadede kendilerine menfaat sağlamaya çalıştıklarını, uzun vadede ise 5 yıl sonrasının hesabını yaptıklarını, kendi menfaatleri uğruna partinin siyasi kimliğini ve emek verenleri hiçe saydıklarını, koltuk sevdalısı olduklarını gördüm.'' ifadelerini kullandı.