İYİ Parti’den yeni kaymakamlık binası teklifi

İYİ Parti kanadından gelen bir teklif yeni kaymakamlık binasının İnegöl Belediyesi’nin mevcut yerinin önümüzdeki günlerde boşalacak olan mevcut yer olması teklifini sundu.

İnegöl’ün girişinde bulunan yeşil alana yapılması planlanan Hükümet Konağına tepkiler devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Korkmaz “Değerli basın mensupları ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı kıymetli İnegöl halkımız bugün burada yapılması planlanan kaymakamlık binasının hakkında açıklama yapmadan önce bugün saat 12 00 sularında gerçekleşen yangın haberiyle durumdan etkilenen esnaflarımıza geçmiş olsun diyor olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını da sevindirici haber olarak öğrenmiş bulunmaktayız”

“Değerli halkımız il olmayı hedefleyen İnegöl’ümüze ve vatandaşımıza geleceğe 20 yıllık iktidar belediyeciliğinin planlanma eksiğinin zararını aktarmak için bir basın açıklaması yapmayı gerekli bulmuş bulunmaktayız. Her ne kadar konu hakkında bugün açıklama yapmış olsakta ilçe başkanımız İsmail Karaman gerek meclis toplantılarında gerek sosyal medyada bir çok kez konuyu dile getirmiştir”

HİKMET ŞAHİN DÖNEMİNDE DİKİLDİ

“Merhum başkan Hikmet Şahin’in dönemin çocuklarına bu alanda fidan ekimi yaparak orman sevgisini aşılamış olması günümüzdeki yöneticilere nasihat niteliğinde algı oluşturmamışımdır. Bizim beklentimiz bu alanın yeşil alan olarak kalması ve yeşil alanların çoğaltılmasıdır.”

YER ÖNERİSİNDE BULUNDULAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medyada İnegöl’ün güzelliklerini doğanın cennet olduğu paylaşımlarını hatırlatıp şehrimizin merkezinde bulunan doğasına da sahip çıkmasını bekliyoruz. Eğer kaymakamlığa bir yer tahsis edilecekse yapılan belediye sarayında bir alan ayrılamaz mıydı yada eski belediye binası olacak alan kaymakamlık binası olarak tahsis edemez miydi? Bu alan ile alakalı ihale yapıldı mı bununla alakalı bir açıklama bekliyoruz. Master planlamadan bihaber ben yaptım oldu diyerek halkımızın ve siyasi partilerimizin görüşünü yok sayan biz birlikte yöneteceğiz hislerinden uzak bu yönetim şeklinin üzülerek ve düzelmesi umuduyla saygılarımızla kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.