İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Uğur Demir ve yönetim kurulu üyeleri Furkan Tülü, Adil Kuşçu, beraberinde gönüllü olarak katılım sağlayan, Özgür Erdoğan, Murat Erdoğan, Enes Türkmen ile birlikte Afet bölgesine hareket etmek üzere uğurlandılar.

6 kişilik arama kurtarma ekibi, İYİ Parti İl Başkanlığının organizasyonu ile İnegöl’den alınarak Hatay’a doğru hareket ettiler. İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte arama kurtarma ekibini yolcu etti.

İYİ PARTİ İlçe Başkanı İsmail Karaman, “Teşkilatımız ve vatandaşlarımızın ortak organizasyonu ile hazırlamış olduğumuz tırımızı afet zedelere ulaşması için yolcu ettik, Yardım kampanyamız devam edecektir. 2. tırımız içinde büyük bir kısmını tamamladık, onuda inşallah en kısa sürede afetzede Vatandaşlarımız için göndermiş olacağız. Acil ihtiyaç listemizi afet bölgesinde bulunan ekiplerimizle koordinasyonlu olarak gerçekleştiriyoruz, yardım yapmak isteyen hemşerilerimizden Acil olan listemiz dışında gönderim yapmamalarını rica ediyoruz, şuan acil olarak, su, çocuk bezi, bebek maması, çocuklar için kışlık kıyafet, çocuk ayakkabısı, yetişkin çocuk içlik ve kışlık kıyafetler, ıslak mendil, hijyenik ped, ısıtıcı, battaniye, yetişkin mont ve kabanlarına ihtiyaç vardır. Erzak ve konserve konusunda imkanlarınız doğrultusunda gönderim yapmanızı rica ediyoruz. Yardımda bulunan ve gayret eden tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.