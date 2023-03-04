Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın 6 Mart tarihindeki toplantıya katılıp katılmayacağı sorulan Erhan Usta, "Henüz bir karar almadık, kapı hala açık" ifadelerini kullanırken, Cihan Paçacı ise "Masadan kalkmadık, kaldırıldık" şeklinde konuştu.

Masanın bir ayağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek ittifaktan ayrıldı.

"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri ile masadan ayrılan Akşener'in bir sonraki adımı merak konusu.

Bir diğer yandan Akşener'in aday olmasını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlik pozları verdi.

Siyasi gündem Millet İttifakı'nın 6 Mart'taki toplantısına Meral Akşener'in katılıp katılmayacağını tartışıyor.

Konuya ilişkin ilk açıklama İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi.

"KAPI HALA AÇIK"

Habertürk canlı yayınına katılan Usta, "Meral Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılacak mı" sorusuna yanıt verdi.

Erhan Usta, "Henüz bir karar almadık, kapı hala açık" ifadelerini kullandı.

Erhan Usta şu ifadelerle devam etti;

Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok.dayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün.