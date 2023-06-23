İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, dün yayımladığımız Saros'taki sel felaketi haberinin ardından Keşan, Erikli ve Mecidiye köyünde yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın, Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve İl, ilçe teşkilatlarıyla birlikte sel feLaketinin yaşandığı bölgeye giderek vatandaşları ziyaret etti.

Halkın sorun, öneri ve taleplerini de yerinde dinleyen Vekil Akalın hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından genel bir açıklamada bulunan Milletvekili Akalın, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Keşan İlçe Başkanımız Zafer Sarıkeçe ve İl-ilçe yöneticilerimizle birlikte geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen Mecidiye Köy, Keşan ve Erikli'deki esnafımıza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sel sonrası yaşananlarla ve ilçelerdeki sorunlar hakkında bilgi alarak çözümleri için neler yapabileceğimizi konuştuk. Tek temennimiz can kaybının yaşanmaması. Maddi ve manevi hasarın bir an önce giderilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hasar tespit çalışmalarını ivedilikle takip ettiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.