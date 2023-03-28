İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, ''Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir'' dedi. Bu gelişmelerin ardından Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den resmi olarak istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı masada bize pusu kuruldu açıklamaları ile siyaset gündemine oturan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ediyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesiyle ilgili "Yarın vedalaşmaya gideceğim" demişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine,"İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" açıklamasını yaptı.

AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den resmi olarak istifa etti