Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın ilki ATO Congresium’da gerçekleşti. Fuarın ilk gününde Joker Ajans modellerinin sunduğu Müsemma firmasının siyah elbise konseptli defilesi beğeni ile izlendi…Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Modeller defile öncesi objektiflerimize poz verirken Yönetmenliğini Ted Post’un yaptığı 1978'de çıkan Amerikan filmi İyiler Siyah Giyer’i de hatırlamadan edemedik.

Müsemma firması yetkilisi, Havva Nur Hanım Yaptığı açıklamada; “Siyah giysiler asilliği ve zarafeti simgeleyen bir koleksiyondan oluşmakta.  Büyük beden tesettür giyim firması Müsemma’nın sloganı ise; Artı bedende, ince şıklık ile ölçülü giyinmeyi seven kadınları giydiriyoruz” dedi.

MODANIN NABZI 7 EYLÜL TARİHİNE KADAR ANKARA’DA ATACAK!

Fuarda Ankara’nın yerli üreticileri, Bayan hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren markalar, Sektörün önde gelen isimleri ile Defileler ve Sergiler yapılırken, İkili iş görüşmelerde yer alacak.

Kaynak: igf