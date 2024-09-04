İyilik Hareketi Dernek Başkanı Betül Cerrah, dernek adına önemli bir açıklama yaptı. Cerrah, "İyilik Hareketi Derneği olarak, hem anneler hem de geleceğin anneleri olacak genç kızlarımız için çağın ihtiyaçlarına yönelik içeriklere sahip atölye ve seminerler düzenlemeye niyet ettik," dedi.

Açıklamasında, bu amaçla çıktıkları yolda ilk seminerlerini bu akşam gerçekleştireceklerini belirten Cerrah, seminerin hibrit bir formatta düzenleneceğini duyurdu. Katılım sağlamak isteyenlerin, derneğe gelerek yüz yüze ya da online olarak evlerinden katılabileceklerini ekledi. Kontenjanın sınırlı olduğunu ifade eden Cerrah, afişte belirtilen numaradan kayıt yapılmasının, katılımcılara daha iyi hizmet sunmaları açısından faydalı olacağını vurguladı.

İyilik Hareketi Derneği'nin bu yeni açılımı, anneler ve genç kızlar için önemli fırsatlar sunmayı amaçlıyor.