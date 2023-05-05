İZAYDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında 2023-2025 yıllarını kapsayacak VIII. dönem toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı.KOCAELİ (İGFA) - İZAYDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında 2023-2025 yıllarını kapsayacak VIII. dönem toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı.

İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve şirket yöneticileri, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı ile yönetimi ve işyeri temsilcileri, Yerelsen Genel Sekreteri Hasan Tenlik ve yardımcıları katıldı.

Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selam ve sevgilerini ileterek çalışana verdiği değeri anlattı. Gündoğdu, iş barışı konusuna da değinerek tarafların memnuniyetle imzaladıkları üç yıllık toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.