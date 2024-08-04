İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN Anaokulları yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırlandı. Tecrübeli eğitmen kadrosu da düzenlenen eğitim seminerleri ile yeni eğitim teknikleri, çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine sunum ve atölye çalışmalarına katıldı.İZMİR (İGFA) - Ortak kurum kültürünü yaratmak ve yaşatmak için her yıl eğitim öğretim yılı öncesinde eğitmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, bu yıl da 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesi 4 günlük seminer programını tamamladı. Eğitmen kadronun öğrencilere en iyi eğitimi verebilmesi amacıyla seminer programı boyunca çeşitli sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

“Okul sayısı 18’e çıktı” İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Erdem Sevinç, “4 günlük seminer programımızda yeni eğitim öğretim dönemi boyunca neler yapacağımızı konuştuk. Eğitmen arkadaşlarımızı yeni eğitim teknikleri üzerine bilgilendirdik. Verimli bir 4 gün geçirdik. Bir önceki eğitim öğretim yılı da çok başarılı geçti. 14 olan okul sayımızı 18’e çıkararak yeni eğitim öğretim yılımıza başlayacağız. Bu dönem, toplam bin 640 öğrencimize hizmet vereceğiz” dedi.

“Çağdaş eğitimdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” İZELMAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan ise “İZELMAN Anaokulları’nda dokunduğumuz her çocuk, belki de ülkemizin kaderini değiştirebilir. Bizler çalışmalarımızı yaparken, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü kendimize yol gösterici bilenleriz. Bu yüzden İZELMAN Anaokulları, gerek veli memnuniyetinde gerekse çağdaş eğitimdeki geliştirmeleri takip etmekte örneklerinin ilerisindedir. Bizler daha çok çalışacak, daha çok araştıracak ve daha başarılı olacağız. Yegane hedefimiz budur” diye konuştu.

“Eğitim dönemine çok güzel hazırlandık” İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz da “2024-2025 eğitim öğretim dönemine çok güzel hazırlandık. Bu dönem 4 okulun ilave olması ile öğrenci sayımız daha da artacak. Eğitim seminerlerini önemsiyoruz. Öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek, tatil dönüşünde sınıf düzenini oluşturmak ve yeni eğitim personelini de İZELMAN Anaokulları’na adapte edebilmek adına bu yıl ikinci kez seminer programı düzenledik” ifadelerini kullandı.

Dolu dolu seminer programı İlki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminerde Waldorf Pedagog Eğitim Koordinatörü Pınar Anıl tarafından “Erken Çocukluk Dönemi Gelişim İhtiyaçları”, Başka Bir Okul Mümkün Derneği Eğitim Koordinatörü Yasin Sancak tarafından “Proje Tabanlı Eğitim Modeli Nedir?”, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Ana Bilim Dalı’ndan Uzman Psikolog Dilara Özsoy tarafından “Erken Çocuklukta Duygular” ve Fizik Tedavi Doktoru Nurullah Büker tarafından “Çocuklarda Nörobilişsel DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Üzerine Etkileri” konularında sunumlar yapıldı.

Seminer programının ikincisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yapıldı. Proje tabanlı eğitim uygulamaları kapsamında Başka Bir Okul Mümkün Derneği Renkli Orman Anaokulu tarafından “Benim Serüvenim”, “İçimdeki Ben” ve “Çocuk Algısı ve Dil” adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Seminerin üçüncü gününde yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde atölye çalışmaları düzenlendi. Proje tabanlı eğitimde günlük planlama ve rutinler konusu kapsamında eğitim materyalleri anlatıldı ardından “Çember, Duygu Kartları, Çatışma Çözümü” ve “Materyal Kullanımı, Mekan Düzenleme” adlı atölye çalışmaları yapıldı.

Seminer programının son gününde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sosyolog Binnur Tepe tarafından “Medya Çağında Çocuğu Nasıl Tanımalıyız?”, Psikolojik Danışman Burakcan Demirdöven tarafından “Takım Ruhu”, “Buz Kırıcı Oyunlar” ve “Ne Öğrendim Oyunu”, Psikolojik Danışman Büşra Oya Kerçek tarafından “Otizm Ne Değildir?”, Sosyolog İlayda Duran tarafından “Çocuklarda İşitme Sağlığı”, Psikolog Ayçenil Balaban ve Psikolog Büşra Yılmaz tarafından “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Anlamak”, Uzman Psikolojik Danışman Özlem Mutlu Işık tarafından “İhtiyaçları Karşılanmayan Çocukların Davranışları” ve Psikososyal Destek Birimi Şefi İnci Becerik tarafından “Psikososyal Destek Birimi Sınır ve Sorumlulukları” konularında sunumlar yapıldı.