Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. açılış yıl dönümü ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” İzmir Aliağa’da düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki 23 Nisan etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Resmi tören sonrasında kutlama programı Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Okul bahçesinde organize edilen programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Volkan Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI BİLGİLİ VE TOPLUMUN HER İHTİYACINA CEVAP VEREBİLECEK NİTELİKTE YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Atatürk İlkokulu bahçesindeki programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz yaptı. Akyüz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “103.yılını sevinç, coşku ve gururla idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın milletimiz ve insanlık için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun kalbinde geçen milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile millet olarak az zamanda çok büyük işler başardık. Bugün, başlangıç şartlarına baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğü ve dehası göz kamaştırmaktadır. Ülkemizin, milletimizin, dünyanın ve insanlığın geleceği açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her geçen yıl çok daha büyük bir coşku, heyecan ve sevinçle kutlarken geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızı bilgili ve toplumun her ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte yetiştirmek zorundayız. Bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Öte yandan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da özlem ve rahmetle yad ediyorum”