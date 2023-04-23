23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılı İzmir'in Bergama ilçesindeki törende coşku ile kutlandı.İZMİR (İGFA) - Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, göndere bayrağımızın çekilmesi ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene geçildi.

BERGAMA CUMHURİYET MEYDANI KUTLAMALARIN ADRESİ OLDU

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe geneli okullar arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi izledi. Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri'nin Halk Oyunları Gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Daha sonra Bergama Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan Çocuk Resimleri Sergisi'nin açılışı yapıldı. Etkinliklere Zeytinpark'da saat 17.00'ye kadar Çocuk Şenliği ile devam edilecek. Zeytinpark'taki birbirinden eğlenceli etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenecek. Günün son etkinliği, Kültür Merkezi'nde saat 21.00'deki Bergama Belediyesi Çocuk Korosu Konseri olacak.

BAŞKAN KOŞTU; "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BERGAMA'NIN SOSYAL YAŞAM ALANLARI'NI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yılı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Bayramı'nı kutlamanın sevincini tüm Bergama'mız birlikte yaşıyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden, sosyal alanları ile temiz, bakımlı bir Bergama'da yarınımızın teminatı çocuklarımız mutlu ve güler yüzlü olsun diye durmadan çalışıyoruz. Tüm vizyon projelerimizi geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapıyoruz. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü bu vesileyle birkez daha kutluyorum. Çocuklarımız ile birlikte 23 Nisan coşkusunu tüm kalbimizle birlikte yaşıyoruz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.