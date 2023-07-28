Türkiye’nin tarım haritasını birlikte çıkartarak tüketiciye ulaşmayı odağına alan Migros, yerel üretime desteğini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam eden Migros, son olarak İzmir Bornova’nın coğrafi işaretli ürünü kınalı bamyanın tanıtımına destek olmak için Bornova Tarımsal Hizmetler ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında keyifli bir mutfak atölyesi düzenlendi. Etkinlik, Bornova İlçe Tarım Orman Müdürü vekili Serkan Gülez, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Göksel Eralp, Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ceren Ertopçu ve Migros Kuzey Ege Bölge Direktörü Özgür Güneş Fırıldak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Forum Bornova Migros Aile Kulübü’nde düzenlenen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı.

Mutfak atölyesinde ilk olarak katılımcılarla kınalı bamyanın üretim süreciyle ilgili detaylar paylaşıldı. Ardından Forum Bornova Migros Aile Kulübü Aşçılık Eğitmeni Sevinç Keskin’in anlatımıyla, zerdeçallı bamyalı bulgur aşından panelenmiş peynir dolgulu bamya kızartmasına kadar birbirinden lezzetli 8 farklı menü kursiyerler tarafından hazırlandı. Yerelleşmenin önemine olan farkındalığının artmasını sağlayan etkinlikte hazırlanan bamyalı yemekler tadıyla da katılımcıların beğenisini kazandı.