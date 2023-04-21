İzmir'in Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden gelen ve Çiğli'de yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek Kids Fest’te renkli ve dopdolu bir bayram yaşatacak.İZMİR (İGFA) - Organizatörlüğünü Influencer Simay Özyiğit’in yaptığı Kids Fest, bugün saat 15:00’de Mavibahçe AVM’de başlayacak. Festivalin açılış konuşmasını Kahramanmaraş depremindeki yardımlaşma çalışmaları sebebiyle özel olarak davet edilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yapacak. Festival alanında balon gösterisi, hediye çekilişleri, yüz boyama, pomeranian güzellik yarışması, masal kahramanları ile fotoğraf çekimi, şişme oyun alanı, survivor parkuru, anne-çocuk kurabiye atölyesi, konserler ve 23 Nisan pasta kesimi faaliyetleri düzenlenecek. Festivale katılan çocuklar en sevdikleri kahramanlar ile eğlenecek, çok sayıda aktiviteye katılacak, survivor parkurlarında yarışacak, yemekler yapacak, konserlere katılacak ve sahne performanslarını izleyebilecek.

Çocukların unutamayacakları bir bayram yaşayacağını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “23 Nisan Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği çok değerli bir bayram. Çiğli Belediyesi olarak, 23 Nisan’ı her sene çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Bu yıl da deprem bölgesinden ilçemize gelen ve Çiğli’de yaşayan çocuklarımıza çok güzel bir sürpriz hazırladık. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği Kids Feste götüreceğiz. Coşkularına ve mutluluklarına eşlik edeceğiz. Çocuklarımıza bu güzel ortamı yaratan Simay Özyiğit’e özellikle teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı geleceğe mutlu ve huzurlu bir şekilde hazırlamak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.