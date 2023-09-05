İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup tamamlandı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı finallerde heyecan dolu anlar yaşandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup finalleri çekişmeli maçlara sahne oldu. Kültürpark İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Alanı'nda yapılan finallere İzmirli sporseverler büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer genç kızlar final karşılaşmasının hava atışını yaparken organizasyonda üç sayı ve smaç yarışması, dans gösterisi, trambolin ve akrobasi şovları ile keyifli saatler yaşandı.

Kıran kırana yarış Bostanlı, Bornova, Göztepe, Gaziemir, Buca, Menderes, Dikili ve Urla etaplarından sonra düzenlenen organizasyonda büyük erkeklerde “Premium Alsancak” takımı şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon ekip, HIS Travel sponsorluğunda İstanbul turu ve Euroleague karşılaşmasına gitmeye hak kazandı. Genç erkeklerde “Rahatta Kal” ve genç kızlarda “HoopersSmile” ilk sırayı elde etti. SneaksUp ve MacFİT'in ödül verdiği Üç sayı yarışmasında Ali Duran, smaç yarışmasında Yağız Ateşli ve serbest atış yarışmasında ise Arda Döner birinci oldu.

Kupalar dağıtıldı Takımlara kupa ve ödüllerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu ve HIS Travel Ege Bölge Sorumlusu Tolga Yücel verdi.