Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Efes Selçuk’ta Meslek Fabrikası hayata geçiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında Efes Selçuk’ta Adli Kalem İşleri, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Dijital Pazarlama, İngilizce A-1 seviyesi, Pastacı Çırağı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı ve Proje Yazma Eğitimi olmak üzere toplam 8 dalda mesleki eğitim düzenlenmesi planlanıyor.

Kentteki iş gücü potansiyeli verimli eğitimlerle arttırmayı amaçlayarak nitelikli insan kaynağı oluşturmak için hayata geçen proje kapsamında düzenlenecek eğitimler belirlenen gün ve saatlerde ilgili yerlerde gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek eğitimlere 16 yaş üzeri yurttaşlar başvurabilecek. Eğitime katılmak isteyen yurttaşlar Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi’ne ya da https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/tr/Anasayfa adresi üzerinden şahsi olarak kimlik ve diploma fotokopileriyle başvurarak istedikleri eğitime kayıt yaptırabilecekler.

Her eğitim için 12 kişinin başvurmasının ardından sınıflar açılacak. Eğitimler Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Eğitim Merkezi, Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Deppo Efes’te düzenlenecek.