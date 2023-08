Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz’ın yeniden aday olmadığı olağan kongrenin tek başkan adayı Esen Çeşmeci CHP Foça İlçe Başkanı seçildi.İZMİR (İGFA)- Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, geçmiş dönem CHP Foça İlçe Başkanları ve yöneticileri, geçmiş dönem Foça Belediye Başkanları ve meclis üyeleri, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Bilgin Şahin ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partililer, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

İki yıllığına CHP Foça İlçe Başkanlığı görevine seçilen Esen Çeşmeci, oy kullanımı öncesinde yaptığı konuşmasında, ‘‘Partimiz, Cumhuriyetimizin yegane teminatıdır. CHP’nin olmadığı bir Türkiye mümkün müdür! Öyle ya da böyle Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı vardır. Bu partiyi büyütmek, güçlendirmek, en geniş kesimlerin temsilcisi haline getirmek ve iktidara taşımak her zaman ve her şeye rağmen görevimiz olmalıdır. Ben ve ekibim kimseleri ötekileştirmeden, herkesin işte benim partim diyebileceği bir anlayışla, her kesimle iş birliği ve irtibat sağlayarak çalışmaya talibiz. Bulunduğu koltuktan güç alan değil, o koltuğa güç ve itibar katan bir başkan olmak için aday oldum. Adaylık açıklamamda söylediğim gibi; dümen suyunda giden bir geminin kaptanı değil, rotasını yol arkadaşlarıyla birlikte çizen bir geminin kaptanı olmak için ilçe başkanı adayı oldum" dedi.