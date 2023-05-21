İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın104.yılı nedeniyle fener alayı ve konser düzenledi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı’nda toplanan Cumhuriyet sevdalısı yüzlerceGüzelbahçeli, ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle yaklaşık iki kilometre sahil boyunca yürüdü.

Marşlar eşliğinde yürüyenGüzelbahçeliler “Yaşasın Cumhuriyet “Mustafa Kemalin Askerleriyiz”“Bu-ra-da-yız” sloganı atarak yürüyüşlerini Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamladı.

Ardından Kültür Merkezi’nde Nilay Selçuk konserine katılan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri vevatandaşlar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayarak. İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Onuncu Yıl Marşları hep bir ağızdan söyledi. Konser sonunda Sanatçı Nilay Selçuk’a çiçek takdim eden Başkan İnce, “19 Mayıs 1919 tarihi, hürriyetinden vazgeçmeyen, esareti kabul etmeyen, zulme asla boyun eğmeyen Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milletimizin var olma ya da yok olma mücadelesinin ilk adımı ve yeniden dirilişidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.” diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuş ve Milli Mücadelenin temeli 19 Mayıs’ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlerimize armağan etmiştir. 104 yıldır Bandırma Vapuru’ndayız. Türk Gençliği var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” dedi.