Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 12 ayrı branşta verilen hobi, el sanatları ve beceri kurslarında gönüllü eğitmenler eşliğindeki kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu’nda açılan ‘Yıl Sonu Sergisi’ne Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, Güzelbahçe Halk Eğitim Müdürü Selim Sorkun, gönüllü eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Resim, Türk işi tel kırma, tel sarma, makrome, takı tasarım, mozaik, dekoratif ahşap boyama, pratik dikiş, hazır giyim, file ve ağ örme kurslarına devam eden kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri vitrine çıktı.

Sergi açılışı öncesi gönüllü eğitmenlere Başkan İnce tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Ritim Grubu eğitmeni Nuran Uzun’un alkış toplayan ritim gösterisi sonrası serginin açılışını yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kursiyerlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da bin bir emekle ortaya çıkardığı özgün ve değerli birçok ürünü bizlere sundu. Kursiyerlerimizin büyük çoğunluğunu kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımız kurslarımızda hem sosyalleşiyor hem de üretmeye devam ediyor. Sanatla uğraşmak her zaman bizlere değer katacaktır. Bu vesileyle tüm gönüllü eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi.