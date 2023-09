İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki kamuya ait okulların boya, badana, bakım, onarım ve tamiratlarını yapıyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamuya ait 8 okulun bakım, onarım ve tamiratlarını yaz tatili süresince tamamlayıp ilk ders ziline kadar hazır hale getirecek.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en sağlıklı koşullarda eğitim almaları için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için. Hemen hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki kamuya ait okullarımızın boyası, badanası ve tamiratları ile ilgili çalışmalarımız yürütüyoruz. Okullarımızı yeni eğitim, öğretim sezonuna fiziki yapılarındaki eksiklikleri tamamlanmış olarak hazırlamış ve çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.