İzmir’de bünyesinde 90’a yakın kadın derneğini barındıran İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’ne (İKKB) üye derneklerin temsilcileri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek projelerine destek istedi.İZMİR (İGFA) - Sivil Toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerini makamında kabul eden Vali Köşger, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. STK temsilcileriyle tek tek tanışarak bir süre sohbet eden Vali Köşger, yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Birlik ve beraberliğin sağlanmasında STK’lara çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Yavuz Selim Köşger, her zaman sivil toplum kuruluşlarına proje ve etkinlik bazında destek olduklarını söyledi. Sivil Toplum Kuruluşları’nın bir ülkenin demokratik gelişiminde çok önemli rol oynadığını kaydeden Vali Köşger,”Halkımıza gönülden destek veren, devletle elele çalışan sivil toplum kuruluşlarının başımızın üzerinde yeri var. Her zaman kapımız açık, desteğimiz sonsuzdur”dedi.

DİL YARASI PROJESİNE DESTEK

Ziyarette İzmir’de yürüttükleri çalışmalar ve projeler konusunda Vali Yavuz Selim Köşger’e bilgi veren İKKB Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan da, bünyelerinde bulunan derneklerle birlikte bu dönem arka sokaklarda yaşayan kadın ve çocuklara hizmet verdiklerini söyledi. Özkan, “Onlara sağlık, hukuk, istihdam ve eğitim konularında destek oluyoruz. Şefkat elimizi uzatıyoruz, kucaklaşıyoruz.”dedi.

Birlik olarak halk ve devlet yararına yaptıkları projelere onay verilmesini de isteyen Özkan, şiddeti önleyen ve tetikleyen dilin kullanıldığı 5 ayrı bölümden oluşan “Dil Yarası” adlı tiyatro gösterisine yönelik hazırladıkları projeyi Vali Köşger’e sundu.

Ziyarette, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Engin Demir, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, Karadenizli Kadınlar Derneği Başkanı Lütfiye Ceviz, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Belkıs Üner, Kalpten Kalbe Derneği Başkanı Dilek Yaltı, Dernek üyeleri Fulya Peynirci ve Güler Bilgen hazır bulundu.