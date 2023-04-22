İzmir'de Karabağlar Belediyesi kendisine ait asfalt üretim tesisini (plent) ağır bakımdan geçirerek, yoğun asfaltlama sezonuna hazır hale getirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Başkanı Muhittin Selvitopu, kendi asfaltını üretip bunu modern araçlarla sokaklara serebilen bir yerel yönetim haline geldiklerini vurgulayarak, “Asfaltlamaları yama şeklinde değil, tekniğine uygun olarak yapıyoruz. Kot farkını önlemek amacıyla önce kazıyıp, finişerimizle yenisini seriyoruz” dedi.

1 aylık ağır bakımdan geçirilen plent sayesinde önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmalarının yoğunlaşacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Asfalt plentimizi bakımın hemen ardından yeniden devreye aldık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, acil asfaltlama ihtiyacı duyulan sokaklara girecek, sezon boyunca yoğun şekilde çalışacağız. Yağmurların dinmesiyle birlikte önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde bulunan plentin çalışmasını, meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi ve çalışanlara kolaylıklar diledi.