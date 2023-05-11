Karabağlar Belediyesi'nin Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde bulunan nikah salonu hizmet vermeye başladı. Toplam 180 kişi kapasiteli nikah salonu, takı salonu ve fuayesiyle birlikte Karabağlar’a yakışır güzellikte oldu.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu nikah salonunu dolaşarak, herhangi bir eksiklik olup olmadığına baktı.

Salonun Karabağlar’ın ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasite ve güzellikte olduğunu belirten Selvitopu, bu tür tesisleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yıldız Kenter Nikah Salonu hizmete açıldığı için Bozyaka Nikah Salonu'nu bakıma alacaklarını ve baştan sonra yenileyeceklerini belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar'ın farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bu tür salonlar, kültür ve sanat merkezleri, spor tesisleri yapmayı sürdüreceğiz. Temel gayemiz 500 bin insanımıza eşit ve nitelikli hizmet vermek” dedi.

150 metrekarelik nikah salonu, 150 metrekarelik fuaye ve takı alanı, modern süslemesiyle dikkat çeken Yıldız Kenter Nikah salonunda ilk nikahlar kıyıldı.

Nikah başvuruları Bozyaka Kültür Merkezi içerisinde bulunan Bozyaka Evlendirme Memurluğu’ndan yapılabilecek. Ayrıca 0232 414 8060 – 0 232 414 8061 – 0 232 414 8062 numaralı telefonlardan da, mesai saatleri içinde bilgi alınabilecek.