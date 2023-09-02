Asfaltlama sezonunu değerlendiren İzmir'in Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi'ne bağlı ekipler, eylül ayının ilk günlerinde de Üçkuyular Mahallesi'nde serim gerçekleştirdi. 12 Sokak 65/1 ve 65/2'deki çalışmaları Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da denetledi.

Üçkuyular Mahalle Muhtarı Mualla Candaş'ın eşlik ettiği incelemede Başkan Selvitopu, mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Selvitopu, ekiplere kolaylıklar diledi.

Bu yıl başarılı bir asfaltlama sezonu geçirdiklerini ve mümkün olduğunca daha çok sokakta serim yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Sezon öncesi gerekli hazırlıkları, stokları yapmanın yararını gördük. Çalışmalarımız ilk günkü hızıyla sürüyor. Sezon sonuna kadar da aynı şekilde devam edecek” dedi.

Başkan Selvitopu, asfaltmaların Karabağlar Belediyesi'nin kendi ekipleri ve son teknoloji araçlarıyla, tekniğine uygun şekilde yapıldığını da hatırlattı.