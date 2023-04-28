Büyük ozan anısına düzenlenen karma sergi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Belediye Ana Hizmet Binası'nda açıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Anadolu Aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nu “Dostlar Beni Hatırlasın” karma sergisiyle anıyor.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda törenle açılan karma sergide, Ay Sanat Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren 29 ressamın 36 özgün eseri yer alıyor.

Serginin açılış törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Törenin açılışında konuşan Ay Sanat Grubu sanatçılarından Ufuk Alkan, Aşık Veysel'in aramızdan ayrılışının 50. yılı olması nedeniyle UNESCO'nun 2023'ü “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlattı. Alkan, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da, Anadolu sözlü geleneğinin unutulmaz ismi Aşık Veysel'in anısını eserlerinde yaşattıkları için tüm sanatçıları kutladı.

Veysel'in gözleri görmemesine rağmen hayatı çok iyi okuyabildiğini, insanlığa yol gösterdiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, sergide eserleri yer alan sanatçılara katılım belgelerini verdi.

“Dostlar Beni Hatırlasın Aşık Veysel Şatıroğlu” karma sergisi, 12 Mayıs'a kadar izlenimde kalacağı öğrenildi.