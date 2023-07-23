İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla düzenlediği yaz okulları başladı.İZMİR (İGFA) -Eskiizmir Semt Merkezi'nde düzenlenen Drama eğitimine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’da katılarak çocukların hazırlamış olduğu çalışmayı izledi.

Başarılı performanslarından ötürü çocukları tebrik eden Başkan Selvitopu, onlarla fotoğraf çektirirken, çocuklar da yaz okulunu açtığı için kendisine sıkı sıkıya sarılarak sevgilerini ve teşekkürlerini ilettiler.

Karabağlar Yaz Okulları Limontepe, Aşık Veysel, Aydın, Barış, Cennetçeşme, Eskiizmir, Ali Fuat Erden, Adnan Süvari ve Esendere Semt Merkezleri’nde sabah ve öğlen olmak üzere 2 grupta devam ediyor. Temmuz ayında ilkokul 2. ve 3. Sınıflar için eğitimler düzenlenirken, Ağustos ayında ise ilkokul 4 ve 5. sınıflardaki çocuklar için eğitimler düzenlenecek. Ağustos ayı için kayıtlar devam ediyor. Vatandaşlar bağlı bulundukları semt merkezlerine giderek kayıt için bilgi alabilecek.