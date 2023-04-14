İzmir'de Karabağlar Belediyesi ilçe protokolünü iftar sofrasında buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar yemekleri kapsamında son olarak ilçe protokolünü aynı sofrada buluşturdu.,

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirilen iftara, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve eşi Özlem Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, İzmir Hava Radar Mevzi Komutanı Albay Murat Özer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaşanılan deprem felaketi nedeniyle bu Ramazan ayını buruk geçirdiğimizi hatırlattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kalanlara sabır diledi. Başkan Selvitopu, “Bu acılara dayanmanın, sıkıntıları azaltmanın yolu dayanışmadan, paylaşmadan geçiyor. Toplum olarak bu konularda çok hassasız. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı ve dayanışmayı başarabiliyoruz. Dilerim yaşadığımız bu felaketin acıları bir an önce azalır” dedi.

Ramazan'da sofraların paylaşıldığını, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu anlayışla, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nı da sevgi, dayanışma, saygı ve hoşgörü içinde, sağlıklı şekilde kutlamanızı diliyorum” diye konuştu.