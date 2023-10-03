Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahalleleriyle Aydın Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesini kamu gücüyle yürüteceklerini vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm bir başka kuruma havale edilerek yapılacak bir iş değildir” dediİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısının ilk birleşimi, Başkan Selvitopu yönetiminde yapıldı. Başkan Selvitopu, Saadet Partisi, MHP ve CHP ilçe başkanlarıyla ilçe yöneticilerinin de katıldığı toplantının açılışında meclis üyelerini belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

106 HEKTARLIK ALANDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Karabağlar Belediyesi’ne kısmi yetki vererek imar planlarını onayladığı 106 hektarlık alanda kentsel dönüşümün yakın zamanda başlayacağını bildiren Başkan Selvitopu, şunları kaydetti:

“Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahallelerimizle Aydın mahallemizin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alanın harita yenileme çalışmalarına başladık. Daha sonra imar uygulamasıyla devam edeceğiz. Bir sonraki aşamada da kentsel dönüşümü kamu olarak, hiçbir kuruluşa teslim etmeden doğrudan belediyenin içinde yer alacağı şekilde yürüteceğiz. Çünkü kentsel dönüşüm bir başka kuruma havale edilecek bir iş değildir. Sağlıklı bir dönüşümü oradaki hak sahipleriyle birlikte, kamu gücüyle gerçekleştireceğiz. Yeni bir modeli Karabağlar’ın ve İzmir'in önüne koymuş olacağız.”

Abdi İpekçi, Peker ve İhsan Alyanak mahallelerini kapsayan 4. Etap Kentsel Dönüşüm imar planlarının da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüleceğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Oradan onay gelirse Karabağlar’da plansız hiçbir yerimiz kalmayacak. Kentimizin 2050’li yıllara yönelik yol haritası belirlenmiş olacak. Karabağlarımız bu doğrultuda gelişmesini tamamlayarak modern bir ilçe haline gelmiş olacak” dedi.