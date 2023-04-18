İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında arka sokaklarda oturan kadınlar için madde bağımlılığı eğitimleri başlattı.İZMİR (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında düzenlenen eğitim programına, arka sokaklarda oturan ve Konak Belediyesi’ne ait semt merkezlerinde meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlar katıldı.

Konak Belediyesi’ne bağlı Zeytinlik, Nermin Abadan Onat, Kadriye, Saadet Mirci, Mersinli, Aziziye ve Ballıkuyu semt merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, uzmanlar tarafından katılımcılara proje kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

ANNELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Madde bağımlılığı mücadelesinde annelere büyük görev düştüğünü belirten uzmanlar,“Çocuklarınızla ilgilenin, bu işi sadece emniyet görevlilerine bırakmayın. Bir annenin göreceği bir davranış değişikliği çok daha büyük bir sorunun önüne geçmemizi sağlar. Çünkü evladını en iyi tanıyan annedir. Onun için anne-babanın söyleyecekleri bizim için çok kıymetlidir. Gençlerimizi kırmadan, üzmeden hareketlerini takip etmeliyiz. Onları anlamaya çalışmalıyız.” diye annelere önerilerde bulundular.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedefleniyor. Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık kıskacına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanıyor.

GENÇLER GELECEĞİMİZ

İKKB Başkanı Gülsen Çetiner Özkan, birlik olarak Konak Belediyesi ile yaptıkları işbirliği protokolü kapsamında 26 semt merkezinde bu eğitimlerin gerçekleştirileceğini belirterek, “Arka sokaklarda oturan kadınlardan gelen talepler üzerine bu eğitimleri başlattık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız, gençlerimizi madde bağımlılığı sarmalına yakalanmadan kurtarmak, topluma kazandırmak ve yararlı çalışmalar yapmasını sağlamak” dedi.