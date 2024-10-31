Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, şube ekibi ile birlikte Kızılay Haftası kapsamında bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan çocukları ziyaret edip oyuncaklar hediye ederek sevindirdi...İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde 29 Ekim’le başlayan 4 Kasım’a kadar süren Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan çocukları ziyaret etti.

Başkan Bingöl, şube ekibi ile gerçekleştirdiği ziyarette çocuklara oyuncaklar hediye ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, etkinlikle ilgili açıklamasında Konak Kızılay Şubesi olarak her alanda vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda da hastanelerde yapılan etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Geleceğimiz olan yavrularımızın eksiklerini gidermek adına elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Ayrıca dağıtım organizasyonunda bize destek olan hastane yönetimimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Gücünü milletin yardımseverlik ruhundan alan Türk Kızılay, köklü tarihi ve birikimiyle dünyanın dört bir yanında 156 yıldır insan ıstırabını dindirmek için çalıştıklarını ifade eden Kızılay, "Her yıl Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim’le başlayan 4 Kasım’a kadar süren ve bayram gibi kutlanan Kızılay Haftası’nda ise tüm bu faaliyetleri yeni nesillere anlatma fırsatı buluyor. Okullardaki Kızılay Kollarını tekrar hayata geçiren ve hilal sevdalılarını onurlandırmak isteyen Kızılay, bu yılın ana temasını “Nesiller Değişir Hilale Adanmış Yürekler Değişmez” olarak belirledi.