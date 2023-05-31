Narlıdere Belediyesi, bölgenin ilk yerleşim yeri olan Yukarıköy’de peyzaj çalışmalarının ardından ışıklandırma çalışmalarını da tamamladı.İZMİR (İGFA) -Narlıdere’nin Narlı Mahallesi sınırları içinde yer alan, İzmir’in yeni turizm markası Yukarıköy, gecesiyle gündüzüyle kentin yeni buluşma noktası olmayı hazırlanıyor.

Kilit parke ve arnavut taşları döşenen, peyzaj çalışmalarında sona gelinen Yukarıköy’de ışıklandırma çalışmaları da tamamlandı. Yerel halkın istek ve önerileriyle aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen Yukarıköy, kendine özgü evleri, sosyal dokusu ve yeme-içme alanlarıyla kentin yeni çekim merkezi olacak. Bölgenin sahip olduğu kültür mirasın yine yöre halkı için ekonomik değere dönüşeceği alanda, yerel üreticiler için haftanın belirli günlerinde bir pazar da kurulması planlanıyor.

GELENEKSEL KÜLTÜR GELECEĞE TAŞINIYOR

Yukarıköy’de gerçekleştirilen restorasyonun çok yönlü olarak düşünüldüğünü söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Yukarıköy’de gerçekleştirdiğimiz restorasyonla sadece binaları dönüştürmüyoruz. Geleneksel kültürümüzü koruyor ve geleceğe taşıyor, İzmir’imize yeni bir turizm noktası kazandırıyoruz. Tüm bunları yaparken de bölge halkına ekonomik değer de yaratıyoruz. Yukarıköy’ün restorasyonu ile birlikte yerel halka girişimcilik ruhu kazandıracak, kadın istihdamının desteklenmesine olanak sağlayacağız” dedi. Başkan Engin ayrıca, İzmir Valiliğinin katkılarıyla başlatılan Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nin büyük oranda tamamlandığını, küçük detayların bitirilmesi ile birlikte bölgenin turizme hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi, Narlıdere Belediyesi ve İzmir Valiliğinin koordinasyonu ile hayata geçirilen Narlı Mahallesi Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma Ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, toplamda 10 bin 646 metrekare alanı kapsıyor. Kentsel sit alanı olan Yukarıköy’de yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla tarihi yapılar ekleri ile birlikte korunarak çatı, cehpe ve duvarları aslına uygun olarak restore edildi. Proje, toplamda 122 binayı kapsıyor.