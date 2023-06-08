İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, birim müdürleri ve temizlik ekipleri ile birlikte Çamtepe Mahallesini ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Mesai arkadaşlarıyla birlikte mahalle gezilerini sürdüren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çamtepe Mahallesindeki bakım çalışmaları ve çevre düzenlemelerini hakkında birim müdürlerinden brifing alarak, eksiklerin kısa sürede giderilmesi talimatını verdi.

Mahalle Muhtarı Ali Bülbül’den de bilgi alan ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Engin, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışıyla Narlıdere'yi güzelleştirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Her zaman katılımcı bir anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Engin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yerinden yönetim anlayışıyla yerel halkın karar alma süreçlerine katılımını oldukça önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yerel yönetimlerde katılımın artması hizmetlerin de kalitesini artırıyor. Bu konuda da en büyük destekçimiz ise her zaman mahalle muhtarlarımız oluyor. Çamtepe Mahalle Muhtarımız Ali Bülbül ile de bir araya gelerek bölgedeki eksikler hakkında bilgi aldık, birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. Yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıran adımlara yenilerini eklemeye, Narlıdere’mizi onlarla birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.