İzmir'de Narlıdere Belediyesi Engelli ve Sosyal Yardımlaşma Birimi, otizmli bireylerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için Sanat Terapi etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, otizmli bireylerin sosyal hayatta aktif olmalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Narlıdere Belediyesi Engelli ve Sosyal Yardımlaşma Birimi bu kapsamda, otizmli bireylerin el, göz koordinasyonu ve psikomotor becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak için ‘Sanat Terapi’ etkinliği düzenledi. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan otizmli bireyler; uzmanlar ve gönüllülerin eşliğinde yeni bir şeyler ortaya çıkarmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Engelli ve Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu Psikolog Ayça Gül Danış, ‘Sanat Terapi’ adı altında gerçekleştirdikleri Seramik Hamuru Etkinliği’nin otizmli bireylere duygusal rahatlama sağladığını belirterek, “Seramik Hamuru Etkinliği ile otizmli bireylerimizin el, göz koordinasyonu ve psikomotor becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı amaçladık. Otizmli dostlarımız burada gerçekleştirdikleri parmak ucu egzersizleri ile parmak uçlarında bulunan sinir hücrelerinin harekete geçmesini sağladılar. Seramik yaparken duygusal rahatlama meydana yaşadılar ve yeni bir şey oluşturmanın heyecanını hissettiler” dedi. Sanatın dile getirilmekte zorlanılan duygu ve düşünceleri açığa çıkardığını da belirten Psikolog Ayça Gül Danış, “Otizmli bireylerimiz burada hem sosyalleştiler hem de çok yönlü gelişimlerine katkı sağladılar. Onlar için düzenlediğimiz yoga, resim ve dans kurslarıyla her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.