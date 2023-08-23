Narlıdere Belediyesi, çocuklarımızın ruh-beden sağlığını geliştirmek ve sporla büyüyen nesiller yetiştirmek için faaliyetlerine devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, çeşitli branşlarda açtığı kurslar ve spor kulüpleri ile yaptığı işbirlikleri ile sporcu nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Narlıdere Belediyesi’nin yaz ve kış döneminde açtığı voleybol, basketbol, yüzme ve tenis kurslarına katılan çocuklar hem temel spor eğitimi alıyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyor.

Futbolda da U-11, U'15, U-12, U-15 ve U-16 yaş kategorilerinde eğitim veren Narlıdere Belediyesi, spor kulüpleri ile yaptığı işbirlikleri ile de futbola ilgi duyan çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor.

Göztepe Spor Kulübü ile pilot takım ilişkisi kuran Narlıdere Belediyesi ayrıca bünyesinde bulunan Ali Artuner Stadı’nı Galatasaray ve Altınordu gibi Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerine tahsis ederek yeni yeteneklerin keşfine olanak yaratıyor. Narlıdere Belediyesi ayrıca, çocuk ve gençlerin yelken sporuna özendirilmesi için her sene Deniz Festivali ve yelken yarışları düzenliyor.

Altyapıdan birçok ismi çeşitli branşlarda Türk sporuna kazandıran Narlıdere Belediyesi, sporu seven nesilleri ülkemize kazandırmaya ve geleceğin milli sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Yerel yönetimlerin kamu hizmetleri arasında spor faaliyetlerinin de yer aldığını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çağdaş bir toplum hedefiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini geliştirdiklerini belirterek, yerel yönetim olarak herkes için spor ve yaşam boyu spor ilkesiyle çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.